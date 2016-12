Veniturile Google au depăşit estimările

Veniturile Google Inc, lider pe segmentul motoarelor de căutare pe Internet, au depăşit aşteptările analiştilor în trimestrul patru din 2012, mai ales datorită rezultatelor foarte bune înregistrate pe pieţele internaţionale şi a creşterii veniturilor din reclame, iar acţiunile companiei americane au urcat cu peste 5% la bursa de la New York. Excluzând costurile de achiziţie, Google a generat un venit net de 9,83 miliarde de dolari, faţă de 8,13 miliarde de dolari în perioada similară din 2011, în timp ce analiştii estimau venituri de 9,6 miliarde de dolari. Veniturile din reclame au crescut în trimestrul patru cu 19%, la 12,1 miliarde de dolari. Profitul net înregistrat de Google în ultimul trimestru din 2012 a fost de aproape 2,9 miliarde de dolari sau 8,62 dolari pe acţiune, comparativ cu un câştig de 2,7 miliarde de dolari sau 8,22 dolari pe acţiune, în perioada similară din 2011. După anunţarea rezultatelor financiare, acţiunile Google au urcat cu peste 5,2%, la 738,20 dolari, la bursa de la New York.

Numai unul dintre succesele muzicale ale anului 2012, videoclipul piesei ”Gangnam Style”, al cântăreţului sud-coreean Psy, a generat venituri de opt milioane de dolari pentru YouTube, după ce a fost vizionat de peste un miliard de ori. Veniturile publicitare generate de videoclipurile populare pe site sunt împărţite cu creatorii de conţinut. În decembrie, clipul ”Gangnam Style” a depăşit pragul de un miliard de vizualizări pe YouTube, iar ieri, acesta afişa 1,23 miliarde de vizualizări. În ascensiunea sa fulminantă, ”Gangnam Style” a depăşit alte câteva videoclipuri celebre, precum ”On The Floor” al cântăreţei Jennifer Lopez şi ”Love The Way You Lie” al rapperului Eminem.