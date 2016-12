Veniturile încasate de Trezoreria Constanţa au scăzut cu 40%

La finele celui de-al doilea trimestru al acestui an, Trezoreria judeţului Constanţa a încasat venituri nete în valoare de 1.076.733.033 lei, în scădere cu 37,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Potrivit afirmaţiilor trezorierului-şef al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa, Laurenţiu Mateizer, principala sursă a bugetului de stat o constituie în continuare TVA încasată, ce reprezintă 97,58% din totalul veniturilor la bugetul statului, în valoare absolută 1.050.728.962. „Totuşi, ca valoare absolută, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, TVA încasată a înregistrat o scădere cu 31,92%”, a declarat Laurenţiu Mateizer. TVA încasată se defalcă în TVA operaţiuni interne - 29,75% din total venituri, TVA importuri - 67,23% din total venituri iar majorările de întîrziere aferente TVA reprezintă 0,6% din total venituri. „Faţă de primul semestru din 2008, TVA operaţiuni interne a crescut cu 8,38%, iar TVA importuri a înregistrat o scădere cu 41,57%. Pe ansamblu, TVA încasată pe primele 6 luni ale anului 2009 se situează cu 31,92% sub nivelul aceleiaşi perioade a anului 2008, deşi ca pondere în total venituri buget stat reprezintă mai mult (97,58% în 2009 faţă de 89% în 2008)”, a spus trezorierul-şef. A doua sursă de venit a bugetului de stat o reprezintă impozitul pe venit - 27,79% din total, în creştere cu 17,61% faţă de anul precedent. Taxele vamale, a treia sursă de venit a bugetului de stat, reprezintă 14,45% din totalul veniturilor, în scădere cu 38,26%. „Din analiza execuţiei bugetare lunare, impozitul pe venit prezintă un trend sinuos. Luna aprilie a avut un vîrf cu 47.734.099 lei, în mai, un minim cu 44.443.586 lei, iar în iunie a urcat rapid la 47.542.872 lei. Şi taxele vamale au înregistrat un trend diferit, vîrful s-a consemnat în luna mai cu 28.820.386 lei, minimul în iunie - 22.791.675 lei, iar în aprilie s-a înregistrat 26.861.143 lei”, a explicat Laurenţiu Mateizer. În ceea ce priveşte bugetul asigurărilor sociale de stat, datele statistice ale Trezoreriei Constanţa arată că s-au încasat venituri în valoare de 455.904.726 lei, în creştere cu 15,94% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au înregistrat în valoare absolută suma de 564.818.342 lei, rezultînd un deficit provizoriu de 108.913.616 lei. În cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat s-a evidenţiat distinct bugetul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale care a înregistrat în al doilea trimestru a acestui an venituri de 4.583.881 lei şi cheltuieli de 53.929 lei, rezultînd un excedent provizoriu de 4.529.952 lei. „Trendul lunar urmărit de execuţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat este crescător, cu excepţia lunii mai, cînd s-a înregistrat un minim de 65.918.906 lei“, a afirmat Mateizer. La bugetul asigurărilor pentru şomaj s-au încasat venituri în valoare absolută de 15.512.803 lei, în scădere cu 32% în raport cu primul trimestru al anului trecut şi cheltuieli în valoare de 35.061.188 lei. Totodată, la bugetul fondului unic de asigurări sociale de sănătate s-au încasat venituri în valoare 171.249.522 lei, în creştere de 0,36% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cheltuieli în valoare de 209.191.699 lei, acest buget înregistrînd un deficit provizoriu de 37.942.177 lei. „Trendul lunar înregistrat în cazul bugetului fondului unic de sănătate este crescător cu un maxim de 29.189.890 lei în luna mai”, a mai spus Laurenţiu Mateizer.