Veniturile medicilor de familie și din ambulatoriu cresc din octombrie

De la 1 octombrie, veniturile medicilor de familie şi medicilor din ambulatoriu au crescut, prin majorarea valorii punctelor acordate „per capita” (număr de persoane înscrise pe listă) şi „per serviciu”. Astfel pentru medicii de familie valoarea punctului minim garantat per capita creşte de la 4,3 lei la 4,6 lei, iar valoarea punctului minim garantat per serviciu înregistrează o creştere de la 2 lei la 2,1 lei. Această majorare se aplică după ce la jumătatea anului 2016, de la 1 iulie, a mai existat o majorare a celor două valori de decontare şi anume - majorarea per capita pentru medicul de familie a fost de la 4 lei la 4,3 lei, iar per serviciu de la 1,9 lei la 2 lei.

Medicii de familie acordă peste 60 milioane consultaţii anual, conform datelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Prin medicină de familie este asigurat accesul la serviciile medicale de baza, esenţiale păstrării sau redobândirii stării de sănătate.

Pentru medicii din ambulatoriu valoarea punctului minim garantat per serviciu a crescut de la 1,8 lei la 2 lei. Medicii din ambulatoriu acordă în jur de 20 milioane de consultaţii, iar acest sector al sănătăţii trebuie susţinut deoarece degreaza spitalele de cazurile posibil de tratat în afară spitalului.

Aceste majorări se încadrează în viziunea cuprinsă în Strategia Naţională pentru Sănătate 2014 – 2020. Scopul acestor măsuri este acela de a răsturna piramida viciată a serviciilor – moştenită şi ineficientă– şi de a asigura gradual o acoperire mai mare a nevoilor de sănătate ale populaţiei prin serviciile de la baza sistemului - servicii de asistenţă comunitară, servicii de asistenţă acordate de medicul de familie şi de ambulatoriul de specialitate.

Ca urmare a majorărilor acordate acum, pentru tot anul 2016 rezultă o creştere, în medie, de 13 la sută pentru medicii de familie şi 17 la sută pentru serviciile acordate în ambulatoriu.