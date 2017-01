Veniturile per angajat în multinaţionale au o pondere aproape dublă faţă de companiile locale

Veniturile realizate per angajat în multinaţionale au o pondere aproape dublă faţă de companiile româneşti, ceea ce arată că productivitatea muncii în mulţinationale este net superioară, este de părere Ionuţ Pandelică, profesor universitar la URA şi ASE.

"Veniturile realizate per angajat în multinaţionale au o pondere aproape dublă versus companiile româneşti. Acest lucru arată faptul că productivitatea muncii în mulţinationale este net superioară, ca urmare a unui management superior şi a existenţei unui sistem cu proceduri bine puse la punct care diminuează mai mult posibilele pierderi, greşeli, rebuturi", a spus profesorul Pandelică.

În general, multinaţionalele şi-au adjudecat afaceri în domenii care le generează lor o valoare adăugată mai mare, cum este industria petrolieră sau cea automotive, consideră profesorul. În ceea ce priveşte retailul, zonele alese de multinaţionale pentru investiţii sunt cele care generează vânzări mai mari.

În același timp, multinaţionalele au mai mulţi angajaţi şi venituri mai mari decât companiile româneşti pentru că au şi o viziune globală versus o viziune mai degrabă locală a companiilor româneşti, dar şi ca urmare a sprijinului primit de la autorităţi, care a fost semnificativ mai mare pentru multinaţionale.

În plus, companiile străine au avantajul competitiv generat de tehnologie, acces facil la resurse şi la know- how.