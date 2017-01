Venus şi Federer au făcut legea la Wimbledon

Minunea “Marion Bartoli” n-a mai ţinut şi în ziua finalelor. După o victorii de senzaţie în faţa sîrboaicei Jelena Jankovic (sferturi) şi a liderei mondiale Justine Henin, franţuzoaica “s-a stins” în ultimul act disputat în compania americancei Venus Williams. Sportiva de culoare s-a impus clar, cu 6-4, 6-1, şi a bifat al patrulea succes al carierei pe iarba londoneză, după cele din 2000, 2001 şi 2005. Pentru cîştigarea turneului englez, americanca a primit un cec în valoare de 1.033.448 de euro. Partida dintre Venus Williams şi Marion Bartoli a fost una cu probleme pentru cele două tenismene, în setul secund ambele jucătoare avînd nevoie de intervenţia medicilor. Dacă Bartoli a disputat prima finală de Grand Slam a carierei, pentru Venus a fost a 12-a finală într-un turneu de Mare Şlem şi a şasea la Wimbledon. Dintre jucătoarele din era Open, Venus Williams mai este devansată, ca număr de titluri la Wimbledon, doar de Martina Navratilova (9 titluri), Steffi Graf (7) şi Billie Jean King (6).

Pentru al doilea an la rînd în care l-a avut ca adversar pe Rafael Nadal, liderul mondial Roger Federer a tranşat în favoarea sa ultimul act de la Wimbledon. Ca şi în urmă cu un an, elveţianul a avut nevoie de cinci seturi pentru a-l învinge pe iberic. Federer s-a impus în finala de ieri cu 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2 şi a “semnat” al cincilea trofeu consecutiv pe iarba londoneză! Astfel, elveţianul l-a egalat pe suedezul Bjorn Borg (1976, 1977, 1978, 1979, 1980), care era singurul sportiv cu cinci trofee consecutive la Wimbledon. Graţie succesului înregistrat duminică, Roger Federer a urcat la 11 numărul trofeelor de Grand Slam din carieră, elveţianul disputînd a noua finală consecutivă de Grand Slam! Nadal a ratat pentru al doilea an consecutiv şansa de a deveni primul spaniol care se impune la Wimbledon, după Manolo Santana în 1966.