Vera Farmiga aşteaptă al doilea copil

Barza va fi ocupată şi anul acesta la Hollywood. A venit rândul actriţei de origine ucraineană Vera Farmiga să încerce, din nou, sentimentul maternităţii. Vedeta din ”Up in the Air / Sus în aer” este însărcinată pentru a doua oară, iar viitorul micuţ este aşteptat să vadă lumina zilei în luna octombrie. Noua sarcină, care vine la scurt timp după prima, a obligat-o pe actriţă să renunţe la a fi soţia lui Gerard Butler, în ”Machine Gun Preacher”. ”Rolul presupunea să meargă în Africa, în această vară, dar, din cauza micuţului care se va naşte la toamnă, ar fi fost o călătorie prea lungă”, a declarat un apropiat.

Vera Farmiga nu a renunţat însă la ideea de a-şi încerca norocul ca regizor, în cursul acestui an, cu transpunerea memoriilor lui Carolyn Briggs: ”This Dark World: A Memoir of Salvation Found and Lost”, în filmul intitulat ”Higher Ground”.