Vera Farmiga visează să devină păstoriţă

Am zice că abia a reuşit să capete faimă internaţională graţie comediei ”Up In The Air”, că Vera Farmiga se gândeşte deja la retragere. Vedeta de origine ucraineană a recunoscut că ar renunţa la actorie şi mâine, ca să devină... păstoriţă cu normă întreagă. Actriţa nominalizată la premiul Oscar creşte capre la ferma ei de la ţară şi recunoaşte că mereu a visat să evadeze cu animalele ei, când ”afacerea” de la Hollywood va deveni prea stresantă. ”Dacă lucrurile devin iritante şi simt că actoria este mai puţin artă şi mai mult afacere, atunci mă voi gândi sincer să cumpăr o bâtă şi să devin păstoriţă”, a declarat Vera Farmiga. La cei 36 de ani ai săi, actriţa îşi dedică timpul liber fiului său Finn, de un anişor.