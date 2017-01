Vera Lynn, cea mai longevivă cîntăreaţă intrată în topuri

Solista Vera Lynn a devenit, la 92 de ani, cea mai longevivă artistă care a intrat în topurile din Marea Britanie, cu albumul ”We\'ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn”. ”Sînt foarte încîntată şi, de asemenea, suprinsă de faptul că un disc pe care l-am înregistrat cu atîţia ani în urmă s-a reîntors în topuri. Nu am de gînd să înregistrez din nou. Cu cît îmbătrîneşti, corzile vocale se deteriorează, aşa că m-am pensionat”, a spus Vera Lynn.

Cîntăreaţa britanică şi-a sărbătorit succesul revenirii în topuri la un restaurant cu specific pescăresc de pe Coasta de Azur. Vera Lynn s-a născut pe 20 martie 1917, în Marea Britanie, iar cariera sa muzicală a cunoscut o ascensiune în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Printre cele mai cunoscute melodii ale sînt ”We\'ll Meet Again” şi ”The White Cliffs of Dover”.

Alţi artişti care au cucerit topurile la vîrste înaintate sînt Bob Dylan, la 68 de ani, cu albumul ”Together Through Life”, lansat în aprile şi Neil Diamond, care anul trecut, la 67 de ani, a scos discul ”Home Before Dark”.