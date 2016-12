Verdele e culoarea anului, cum era portocaliul în 2004

Portocaliul, victorios altădată, este rău famat acum, compromiţător. Drept pentru care el se va metamorfoza în verde. Bineînţeles că această culoare va fi folosită de aceiaşi oameni… portocalii. Schimbatul culorii politice nu este un moft, ci ţine de tactica electorală. În mare, este doar o dovadă a şmecheriei politice. Un semn al îndârjirii pedeliste de a se bate pentru putere sub orice chip. Liderii PDL speră că, de sub culoarea verde, candidaţii lor vor ieşi în faţa electoratului mai uscaţi şi mai curaţi. Vicepreşedintele democrat liberal Gheorghe Ştefan a povestit, ieri, la un post de televiziune, că Teodor Stolojan a spus într-o şedinţă a PDL că verdele e culoarea anului. Ştefan a fost întrebat de ce PDL a dat portocaliul pe verde în campanie: \"Pentru că verdele am înţeles că este culoarea anului, cum era portocaliul în 2004. Şi parcă verdele ăsta e mai plăcut decât portocaliul. Portocaliul este, după părerea mea, depăşit astăzi”.