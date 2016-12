Verdeţuri de primăvară pentru o sănătate de „fier”

Specialiştii recomandă ca, primăvara, să se consume în cantităţi cât mai mari verdeţurile apărute în flora spontană, care au apărut deja pe piaţă. Ei spun că leurda, urzica, păpădia, ştevia, dar şi untişorul înseamnă sănătate. Ele sunt pline de vitamine, minerale, dar ajută şi la detoxifierea naturală a organismului şi tonificarea lui, remineralizare şi refacerea globulelor roşii. Urzicile conţin din belşug vitaminele A, C, B2 şi K, clorofilă, săruri de calciu, magneziu şi fier, detoxifică şi tonifică organismul, reglează tensiunea, tratează bolile renale, anemia, refac globulele roşii şi întineresc celulele. O cură de ceai de urzică proaspătă, de trei - patru săptămâni, câte trei căni pe zi, ajută la revigorarea organismului. Sucul extras din frunzele proaspete, câte un păhăruţ pe zi, se recomandă în obezitate şi diabet. Leurda, numită şi usturoiul-ursului, are o compoziţie bogată, cam tot ce-i lipseşte omului din organism primăvara: vitaminele A şi C, sulf, ulei eteric, săruri minerale de calciu, fier, fosfor, sodiu, cupru şi adenozină, o substanţă care reduce colesterolul. Păpădia, buruiană care apare peste tot încă de la primele raze calde ale soarelui şi care tare-i supără pe grădinari, stimulează detoxifierea ficatului. Conţine substanţe care îi dau gustul uşor amărui şi este foarte bogată în fibre vegetale. Sub formă de macerat, previne anorexia şi constipaţia, iar sub formă de decoct se foloseşte pentru tratarea cataractei. Untişorul, o plantă mică, cu frunze rotunde, lucioase şi cărnoase, conţine vitamina C şi E, calciu, potasiu şi fibre alimentare şi ajută la reducerea nivelului colesterolului în sânge şi la reglarea tensiunii arteriale. Consumul de frunze de untişor în salată ajută şi la îmbunătăţirea circulaţiei sângelui.