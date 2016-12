Verdeţuri revitalizante

Salata verde, loboda, spanacul, urzicile, leurda sunt câteva dintre verdeţurile revitalizante, numai bune de consumat primăvara, când astenia bate la uşă. Salata verde este recomandată pentru compoziţia sa. Ea conţine vitaminele A, B6, C şi K, magneziu, calciu, fosfor, fier, potasiu şi fibre şi are numeroase proprietăţi. De exemplu, combate insomnia, întăreşte sistemul imunitar, intensifică tranzitul intestinal, reglează funcţiile endocrine. Loboda conţine vitaminele E, K, fier, magneziu, fibre, calciu, fosfor, cupru, betacaroten. Ca proprietăţi, ajută la detoxifierea organismul, dar are şi proprietate diuretică, depurativă şi remineralizantă. Spanacul este bogat în vitaminele A, B3, B6, C, E, K, fibre, zinc, folaţi, calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu, aminoacizi. Ca proprietăţi precizăm: detoxifiază ficatul, creşte imunitatea, este bun tonifiant şi remineralizant, dar şi diuretic. Urzicile sunt, la rândul lor, bogate în vitaminele A, B2, C, K, calciu, fier, potasiu, magneziu, siliciu, aminoacizi, acid folic. Ele au efect detoxifiant, diuretic, fluidizează sângele, antiinflamator, vitaminizează şi remineralizează organismul, stimulează sistemul imunitar şi metabolismul. Leurda conţine vitaminele A, C, carotenoizi, ulei eteric, fibre, fosfor, calciu, sodiu, fier, cupru şi este depurativă, cu efecte antivirale, purifică sângele, stimulează tranzitul intestinal, întăreşte sistemul imunitar, combate insomnia.