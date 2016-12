Verdeţurile de primăvară

Urzica, ştevia, păpădia, dar şi leurda, sunt câteva dintre verdeţurile sezonului pe care mulţi specialişti le recomandă, ele fiind încărcate cu minerale şi vitamine. De exemplu, urzicile conţin clorofilă, săruri de calciu, magneziu, fier, vitaminele A, B2 şi K. Sub forma de infuzie sau preparate, urzicile sunt recomandate la tratarea gastritelor, în caz de hipertensiune, arterită şi alte afecţiuni vasculare. De asemenea, sucul din frunze de urzici proaspete, bine spălate şi uscate, şi date prin storcătorul de fructe se recomandă în caz de anemie, carenţă de minerale şi alergie. O cură de două, trei săptămâni de urzici, sub forma de infuzie, suc sau în mâncare se recomandă oricărei persoane care doreşte să-şi detoxifice organismul şi să-l pregătească pentru primăvara care abia a început. Ştevia, bogată în săruri de potasiu, calciu, fier, magneziu şi multă vitamina C, este recunoscută mai ales pentru efectul său laxativ. Păpădia conţine potasiu, sodiu, calciu, fosfor şi fier, iar frunzele sunt bogate în vitaminele B, C, D şi A în cantitate mai mare decât morcovii. Leurda are aceleaşi proprietăţi ca şi usturoiul: antiviral şi antibacterian, detoxifică, curăţă venele de grăsimi.