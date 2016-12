Verdeţurile de primăvară fac minuni

Odată cu venirea primăverii, pe piaţă au apărut o diversitate de zarzavaturi, despre care medicii nutriţionişti spun că sunt esenţiale pentru sănătatea organismului. Urzicile sunt foarte bogate în aminoacizi esenţiali, vitamina B, C, A, E şi K, calciu, fier, magneziu şi, în special, clorofilă. Aceste elemente nutritive ajută la combaterea anemiei, constipaţiei, dar şi în scăderea glicemiei sau pentru tratarea afecţiunilor dermale. Ştevia este şi ea o plantă bogată în minerale, calciu, magneziu, potasiu, dar şi vitaminele hidrosolubile B şi C. Loboda este bogată în vitaminele E şi K. Consumul de lobodă ajută la tratarea chisturilor ovariene şi mamare. Ea poate fi folosită şi sub formă de cataplasme. De asemenea, spanacul este o altă plantă care nu ar trebui să lipsească din alimentaţia noastră, deoarece este foarte bună pentru sânge şi ficat. Acesta are un conţinut ridicat de calciu, fier, acid folic, vitamina E şi K.