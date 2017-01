Verdict final în dosarul Microsoft

11:35:46 / 04 Octombrie 2016

Bass

Trebuie urgent un proces al basismului in care sa se arate.toata fata mafiota a acestui regim si condamnati la ani grei de puscarie si conf totala a averilor .Iar pt favorizarea infractorului toti cei care au sustinut acest sistem mafiot sa fie condamnati.( la fel cum a facut Erdogan in Turcia).O rusine de proces care arata ca basismul inca traieste .Pedepse mici in comparatie cu ce au primit Voiculescu sau Nicusor.Asta e CORTPTIA ADEVARATA IN STIL MAFIOT BASIST...meritau pedepse pe viata hotii astia si toata averea din tara si strainatate confiscate..sa.moara in puscarie!