Vergeturi tratate cu laser

Un nou tratament cu laser oferă pacienţilor posibilitatea de a elimina vergeturile de pe corp cu până la 75%. Deşi sarcina este cea mai răspândită cauză de apariţie a vergeturilor, acestea pot apărea şi pe corpul adolescentelor sau pe cel al bărbaţilor. Creşterea accelerată a corpului şi fluctuaţiile de greutate pot avea ca rezultat apariţia vergeturilor pe coapse, talie şi torace, spre disperarea doamnelor şi domnişoarelor.

Celebrităţi precum actriţele Kate Beckinsale şi Scarlett Johansson au fost fotografiate şi ele cu vergeturi, cunoscute şi sub denumirea de striaţii argintii, unul dintre termenii medicali care definesc vergeturile, cauzate de ruperea dermei - ţesut compact al pielii, aşezat sub epidermă. Şi bărbaţii pot deveni victimele acestui proces fiziologic, zonele afectate fiind în general braţele, picioarele şi spatele. Noul tratament cu laser, efectuat cu ajutorul aparatului The Lux 1540, utilizat deja în clinicile din SUA, este eficient nu doar în eliminarea vergeturilor, ci şi în tratarea cicatricelor chirurgicale, acneelor şi a melasmei, zone ale feţei cu o pigmentaţie brună, precum şi ale altor afecţiuni dermatologice. Noul tip de laser induce un jet de căldură la nivelul ţesutului afectat, care declanşează procesul natural de vindecare, prin stimularea creşterii celulare şi a unui nou ţesut sănătos. Abordările medicale precedente contra vergeturilor, printre care se numără alte tipuri de dispozitive cu laser dar şi diverse creme, au avut rezultate dezamăgitoare.

În Marea Britanie, nouă femei din zece, adică circa 23 de milioane de persoane, sunt afectate de vergeturi, specialiştii considerând că există o piaţă potenţială uriaşă pentru acest tratament cosmetic, disponibil în prezent doar în clinicile private. Creatorii noului dispozitiv cu laser au declarat că, pentru a obţine cele mai bune rezultate, este nevoie de cel mult patru şedinţe de terapie. The Lux 1540 este singurul tratament cu laser autorizat de autorităţile americane, iar rezultatele testelor clinice au fost pozitive. Testele, realizate pe un eşantion de 200 de pacienţi, au relevat o eficienţă de până la 75% a tratamentului, iar noul dispozitiv nu are niciun efect secundar negativ şi nu afectează derularea normală a activităţilor zilnice.