Vergil Chițac (PNL) nu-și respectă promisiunile nici în campanie

12:48:22 / 01 Iunie 2016

Pierdere masiva prevad.

ACUM ACUM FAC PRINSORE CU CINE DORESTE. PIERDEREA V-A FI MASIVA PT OMUL CANDIDATUL VERGIL. OAMENII NU IS CHIAR INOCENTI SA NU VADA CINE II IN SPATELE DVS CANDIDAT VERGIL.AICI MA REF LA DNL COMANESCU.NU MAI ARGUMENTEZ ALIANTAPDL PNL CARE ACUM NOU DAA NOU II SPUNE NOUL PNL_IN FAPT II :-/ TRASEISTI K TARARCE INTRATI IN PARLAMENT PE LISTE SUPLIMENTARE IN PPDD MIGRIND IN ALDE SI-AU GASIT LOC ACUM IN PNL.DECI OAMENI CARE NE OBLIGAU SA TRAIM BINE" ACUM IS VASNICI PNL. VA ANUNT UNDE VOI CISTIGA PARIURILE_LIPSA DIN SPATIU PUBLIC II CISTIGUL MEU AL BINEVOITORILOR" CU GRIJI MULTE GRIJI :-))))