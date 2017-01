Vergil Chițac, un liberal cu viziuni comuniste

10:30:42 / 13 Februarie 2016

POLITICA E O MESERIE GREA

Dl Chitac incepator in politica , a ignorat , cel putin pana acum , faptul ca atat cetatenii , membrii de partid si liderii politici trebuie sa aiba o temeinica pregatire plitica .Ar trebui ca dl Chitac sa nu ignore teoria lui Schumpeter care a demonstrat ca " cetatenul tipic coboara la un nivel redus de performanta mentala indata ce patrunde in sfera politica .El discuta si analizeaza evenimentele intr-un mod care ar putea fi considerat infantil in sfera intereselor sale reale .El redevine primitiv ". Cu alte cuvinte , poti fi un specialist de clasa intr-un domeniu , dar analfabet in politica . Grav este faptul ca in mijlocul incompetentei politice generale , dl Chitac nu-si da seama de propria sa incompetenta politica . Dl Chitac a dovedit pana acum ca are curaj si pare hotarat . Dsa are o singura sansa cel putin in prima etapa : sa elimine putregaiul eleiminand toate lichelele din fruntea organizatiei municipale . Dar ce va face cu cele de la judet . Soarta sa va depinde de dnii Chiru , Hasotti , Manea , si complicii lor . Un Hasotti care l-a sustinut pe Antonescu sa lichideze PNL intrand in USL trebuie alungat nu eliminat . Problema cea mare va fi cu cine-i va inlocui . Daca in locul lor vor veni altii si mai rai ? Dl Chitac are nevoie urgenta de consilieri bine pregatiti politic. Sa fie rezervat in declaratii si sa le faca dupa o temeinica pregatire si numai in conferinte de presa . Pentru inceput ar fi cea mai buna solutie . Sa fie atent la glasul presei si la comentariile c ititorilor . Sa nu se grabeasca si sa propuna solutii care n-au fost tem,einic analizate impreuna cu specialisti competenti . Declaratia despre centralizare ne aminteste de primarul despre care Arghezi scria ca din dorinta de a supraveghea eficient treburile orasului , a dat dispozitie ca toate felinarele, canalele , trotuarele sa fie stranse la un loc , pentru o mai buna intretinere. La fel si activitatile primariei . In sfarsit , dl Chitac sa tina cont de dorinta constantenilor : mai multe fapte si mai putine vorbe .