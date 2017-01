Veri condamnaţi pentru furt

Judecătoria Constanţa a dat, vineri, sentinţa în dosarul în care verii Mihăiţă Florin Guşă, de 21 ani şi Sorin Marian Guşă, de 17 ani, şi prietenul lor, Alexandru Costel Ţapu, de 22 ani, toţi din Cumpăna, au fost judecaţi pentru furt calificat şi complicitate la această infracţiune. Magistraţii au decis să îl achite pe Ţapu şi i-au dat o amendă administrativă de 1.000 de lei. În cazul celorlalţi doi, magistraţii au hotărât condamnarea lui Mihăiţă Florin Guşă la un an de închisoare cu suspendare condiţionată, şi a lui Sorin Marian Guşă la un an şi jumătate de închisoare cu executare. Prin aceeaşi sentinţă, instanţa îi obligă pe cei trei la plata unor daune materiale de 4.390 lei proprietarului casei pe care au jefuit-o. Conform actului de inculpare, în noaptea de 27 spre 28 august 2010, verii Guşă au pătruns într-o casă forţând una dintre fereastre. Ei au profitat de absenţa proprietarului, care era plecat la o nuntă şi au început că cotrobăie prin imobil în căutarea unor bunuri de valoare. Au găsit 4.500 de lei, un laptop, o cameră video, un baston cu electroşocuri şi trei pistoale, două cu gaze şi unul cu bile. După ce au pus mâna pe pradă, cei doi veri au plecat la bordul unei maşini conduse de Alexandru Ţapu, care asigurase paza în tot acest timp. Ajunşi acasă, cei trei complici au împărţit prada: Ţapu a primit 200 de lei pentru cursa făcută, iar Florin şi Sorin Guşă au luat restul banilor, iar camera video şi laptopul au fost lăsate „în grija” unui localnic. Păgubitul, Ion Crăciunică, s-a întors acasă şi a descoperit că fusese jefuit. A sunat la 112, iar poliţiştii din comuna Cumpăna au preluat cazul. Hoţii au fost prinşi după şapte ore, iar oamenii legii au reuşit să recupereze prejudiciul, mai puţin armele, despre care aflaseră că au rămas la Sorin Guşă, însă acesta a negat. Poliţiştii spun că, timp de aproape un an, Florin Guşă a avut o relaţie cu fiica păgubitului şi ştia că tatăl fetei păstrează bani în casă. Când au aflat că familia va fi plecată, s-au hotărât să dea lovitura, existând şi posibilitatea ca tânărul să se fi răzbunat, deoarece fiica lui Ion Crăciunică s-a despărţit de el.