Verificare fără căpitanul Cristian Chivu

Aflată pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru marele meci cu Olanda din preliminariile Campionatului European din 2008, naţionala de fotbal a României întîlneşte în această după-amiază, de la ora 17.00, pe stadionul “Lia Manoliu” reprezentativa Moldovei. După ce a căzut amicalul împotriva campioanei mondiale Italia, selecţionerul Victor Piţurcă a mai primit cîteva veşti proaste. Căpitanul Cristian Chivu s-a accidentat şi a părăsit cantonamentul naţionalei marţi seara, plecînd direct la Roma. Totodată, Răzvan Raţ şi Mihăiţă Pleşan au devenit indisponibili şi nu vor evolua contra moldovenilor. “Împreună cu Chivu şi cu medicul Pompiliu Popescu am decis ca el să nu participe la acest joc, din cauza unei miozite care i-ar putea provoca o accidentare mai gravă. De asemenea, Raţ de când a venit la lot acuza dureri, care, din păcate, au continuat şi la antrenamentul de dimineaţă şi nici el nu va participa la meciul cu Moldova. Are o problemă la tendon care necesită fixarea piciorului într-o atelă gipsată pentru 10 sau 12 zile. Pleşan a suferit o uşoară întindere în timpul antrenamentului şi nu am dorit să rişte, astfel că am renunţat la serviciile sale”, a explicat Piţurcă. În aceste condiţii, a fost convocat de urgenţă fundaşul stînga al liderului Dinamo Bucureşti, Cristian Pulhac.

Selecţionerul a mărturisit că nu se aştepta ca elevii săi să cîştige la scor întîlnirea de astăzi: “Să nu credeţi că ar putea să fie un scor fluviu, pentru că Moldova nu e chiar aşa o echipă slabă. Este normal să tratăm jocul cu maximă seriozitate. Nu se pune problema ca jucătorii să fie relaxaţi. Jucătorii trebuie să se comporte ca adevăraţi profesionişti”. În schimb, “tricolorii” sînt convinşi că vor cîştiga fără probleme şi vor face o repetiţie utilă înaintea disputei cu Olanda. “De la echipa Moldovei îl ştiu doar pe Frunză de la Vaslui. Ar fi o ruşine să pierdem cu Moldova. Sîntem o echipă închegată şi sigur nu se va întîmpla nimic neprevăzut”, a spus fundaşul Dorin Goian.

“Tricolorii”, lăudaţi de adversari

Preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Pavel Ciobanu, a declarat că Moldova are şansa să arate ce poate în faţa unei echipe de top din Europa. “Jucăm cu o echipă de top din Europa, de aceea jucătorii noştri trebuie să dea tot ce au mai bun. Au şansa să demonstreze că sunt şi ei valoroşi şi, totodată, este un test util în perspectiva meciului din primăvară cu Malta, din preliminariile CE 2008", a spus Ciobanu, care a confirmat că selecţionerul Igor Dobrovolski, care va debuta cu această ocazie pe banca tehnică a naţionalei Moldovei, nu va deplasa la Bucureşti cel mai bun lot. “Din păcate, mai mulţi jucători de-ai noştri, precum Valeriu Catânsus sau Andrei Corneencov, nu vor putea evolua în acest meci”, a precizat preşedintele FMF.

Cele două reprezentative s-au mai întîlnit în două rînduri, tot în meciuri amicable, de fiecare dată cîştigînd naţionala României, 3-1, respective 5-1.

Formaţii probabile: România (antrenor Victor Piţurcă): D.Coman – Tamaş, Contra, Ghionea, P.Marin - Fl.Petre, Ov.Petre, Roşu, Cociş – Mutu, Marica; Moldova (antrenor Igor Dobrovolski): Paşcenco – Epureanu, Golovatenco, Olexic – Gâţcan, Covalciuc, Comlionoc, Ivanov, Rebeja – Frunză, Rogaciov.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din România, formată din Alexandru Deaconu, la centru, Nicolae Marodin şi Adrian Vidan la cele două linii, rezervă fiind Viorel Sandu.

PS: În meciul echipelor de tineret: Moldova – România 0-2 (Simion 52, Chiacu 63)