Verificare finală pentru Săgeata

Săgeata Năvodari va susține ultima partidă de verificare în deplasare, urmând să joace împotriva unei nou-promovate în Liga a III-a, Înainte Modelu. Întâlnirea este programată sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Vasile Enache” din Modelu. Năvodărenii și-ar fi dorit să dispute ultimul amical pe teren propriu, dar au luat decizia de a proteja gazonul, care a fost reînsămânțat săptămâna trecută. În runda inaugurală a noului sezon al ligii secunde, Săgeata, care are drept obiectiv promovarea în Liga 1, va primi sâmbătă, 30 august, vizita celor de ACS Berceni. „Nu avem un buget mare, dar nici nu sunt probleme cu banii. Obiectivul nostru este să încheiem mai sus decât în sezonul trecut, când am terminat pe locul 5. Ne propunem clasarea pe una dintre primele două poziții, motiv pentru care am adus mai mulți jucători, cel mai cunoscut fiind chiar fostul jucător de la Săgeata, Viorel Dinu. Vom veni la Năvodari cu gândul la victorie, chiar dacă sunt convins că vom avea parte de o partidă dificilă”, a spus vicepreședintele clubului din Berceni, Paul Terteleac, referitor la duelul de sâmbăta viitoare.