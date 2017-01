Verificare importantă pentru Hîrîci şi Samara

Viorel Filimon, antrenorul coordonator al lotului naţional feminin şi al clubului LPS CSS Farul Constanţa, împlineşte astăzi 55 de ani. Ca în fiecare an, aniversarea îl prinde pe tehnicianul constănţean în plin program competiţional. Revenit din China, unde a participat cu Daniela Dodean la Cupa Mondială la simplu feminin, Viorel Filimon pregăteşte lotul de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul Constanţa pentru cea de-a doua etapă a Superligii. “Mi se pare deja ceva normal. Avînd în vedere că de 30 de ani sînt antrenor aici la şcoală, iar de vreo 24, obţinem an de an rezultate atît pe plan naţional, cît şi internaţional, pot să spun că m-am obişnuit”, a spus tehnicianul. Sportivii reveniţi de la Campionatul Naţional l-au întîmpinat deja pe acesta cu un prim cadou. Nu mai puţin de opt medalii au cîştigat constănţenii la ediţia din acest an. “Aşa cum ne-am propus an de an, şi acest concurs a fost conform aşteptărilor. Totuşi, surpriza a reprezentat-o Cristina Hîrîci, care a devansat-o pe Irina Hoza şi a cîştigat argintul. Trebuie să ţinem, însă, cont de faptul că au lipsit marile jucătoare care se antrenează în străinătate”, a punctat Viorel Filimon. Însă acesta nu va fi singurul cadou pe care antrenorul îl va primi din partea elevilor săi, astăzi aceştia urmînd a-i pregăti o surpriză. “I-am pregătit ceva special şi îi vom cînta cu toţi ”, a dezvăluit Cristina Hîrîci.

O lună încărcată de competiţii

Aşa cum se întîmplă de obicei, luna octombrie este una foarte încărcată de competiţii pentru tenisul de masă. După ce s-au încheiat Campionatele Naţionale, tenismenii constănţeni urmează să susţină la sfîrşitul acestei săptămîni cea de-a doua etapă a Superligii. Dacă în prima etapă echipa LPS-ului s-a impus fără probleme în faţa celor de la ICRMS Galaţi (9-0), MTS Slatina (9-1) şi cu CSM Bistriţa (9-1), constănţencele speră să înregistreze aceeaşi performanţă. După această competiţie, Cristina Hîrîci şi Eliza Samara vor pleca la două turnee în Africa de Sud. Hîrîci va participa la World Challenger Cup la cadete, unde va reprezenta echipa Europei alături de alte trei jucătoare din Germania, Rusia şi Slovacia. Aceasta urmează a fi însoţită de antrenoarea lotului de juniori, Liliana Sebe. Tot în aceeaşi perioadă, Samara va participa la finala Pro-Tour, concurs care desemnează cea mai bună jucătoare a lumii din acest an.