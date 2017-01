Verificări la şantierele din şcoli

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că toate şantierele din şcoli unde se execută lucrări finanţate din bugetul statului vor fi verificate înainte de alocarea altor fonduri pentru finalizarea construcţiilor. Andronescu a spus că, în prezent, sînt în lucru peste 4.000 de şantiere la şcoli. „A fost o abordare păguboasă! Ca să deschizi atît de multe şantiere şi să nu ai suficiente resurse să finalizezi o parte dintre ele este cel puţin o greşeală, pentru că anumite fonduri se vor pierde prin degradarea lucrărilor care nu se termină la timp. Banii trebuie să se ducă şi să se vadă în rezultatele construcţiei din fiecare şantier. Vom verifica fiecare şantier în parte înainte de alocarea banilor. În următoarea perioadă va trebui să luăm şantier cu şantier, să facem evaluarea corespunzătoare, pentru că, dacă cineva îşi mai imaginează că banii se duc pe apa sîmbetei, greşeşte amarnic“, a declarat Ecaterina Andronescu. Ministrul Educaţiei a mai afirmat că ministerul are alocat, pentru acest an, un buget de investiţii de 1.500 milioane lei, care vor fi împărţiţi în teritoriu. „Luăm în prima etapă şcolile care nu au aviz sanitar, apoi grădiniţele, pentru că în multe judeţe nu există locuri suficiente, şi, sigur, să terminăm lucrările şi construcţiile începute pe aceste două direcţii. Continuăm cu campusurile, punînd pe primele locuri cele care se şi pot finaliza anul acesta. Sînt 164 campusuri deschise în România şi le vom lua în ordinea finalizării. Am înregistrat o risipă, anul trecut, absolut inadmisibilă“, a mai susţinut ministrul Educaţiei.