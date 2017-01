Verificări la toate construcţiile de pe litoral

Inspectorii Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) au continuat în aceste zile verificările în staţiunile de pe litoral, acolo unde au fost semnalate mai multe construcţii fără autorizaţie. Directorul ISC a declarat că aceste verificări vor continua. „Ieri am verificat şi somat mai multe societăţi din Costineşti, Neptun, Olimp şi Năvodari. În somaţia pe care am adresat-o administratorilor societăţilor am solicitat demolarea construcţiilor abuzive în maximum 48 de ore. În cazul în care proprietarii nu îşi dărâmă singuri aceste construcţii, începând de luni, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va trece la demolarea acestora, în baza noii ordonanţe aprobate săptămâna aceasta de Guvern”, a declarat Gigi Chiru. El a precizat că, în acest weekend, toate unităţile deschise pe litoral vor fi verificate de inspectorii ISC în vederea stabilirii legalităţii construcţiilor.