Verificări la toate universităţile din ţară!

Scandalul „Spiru Haret” şi soarta sutelor de mii de absolvenţi şi studenţi rămaşi în voia sorţii nu a rămas fără ecou. Reprezentanţii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior (ARACIS) a solicitat de la inspectoratele judeţene de poliţie din ţară date despre toate instituţiile de învăţămînt superior care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul lor. „Vom începe un control la toate universităţile şi facultăţile din ţară. Vrem să vedem care sînt acreditate/autorizate provizoriu şi care funcţionează ilegal. Nu ne interesează cui aparţine instituţia de învăţămînt superior. Dacă nu funcţionează legal vom lua măsurile care se impun”, a declarat preşedintele ARACIS, Ioan Curtu. De asemenea, organizaţia a publicat lista cu specializările care urmează să fie acreditate sau reacreditate. Potrivit preşedintelui ARACIS, în fiecare an se face bilanţul privind specializările care trebuie acreditate în cursul noului an universitar (în acest caz 2009-2010) sau care au fost acreditate în urmă cu cinci ani şi acum trebuie reacreditate. Pe lista din acest an figurează şi două specializări de la Universitatea „Ovidius” care urmează să fie evaluate în vederea acreditării, momentan acestea fiind doar autorizate. „Este modul nostru de a anunţa conducerile universităţilor că urmează să fie evaluaţi în vederea acreditării/reacreditării şi că trebuie să-şi pregătească dosarul. Au fost cazuri cînd dosarele au fost depuse prea tîrziu şi evaluarea nu a fost finalizată la timp (poate dura şi şase luni), ceea ce a făcut ca specializarea respectivă să nu fie inclusă în hotărîrea de Guvern anuală în care sînt trecute toate specializările care funcţionează legal. Fiind anunţate din timp, conducerile universităţilor vor putea depune dosarele pînă în octombrie, urmînd ca evaluare să fie încheiată pînă în martie, la timp pentru ca specializarea să fie inclusă în hotărîre”, a precizat Ioan Curtu.