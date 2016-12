Vernisaj canicular, „răcorit“ cu muzică folk

Ca niciodată, bliţurile aparatelor de fotografiat mânuite de elevii profesorului Bebe Pitei au făcut „spectacol”, joi seară, la Muzeul de Artă. Autorii fotografiilor „la cald” au ţinut să imortalizeze un moment important din viaţa lor. Este vorba despre „Examenul la fotografie”, pe care l-au susţinut în faţa publicului şi a profesorului Bebe Pitei, de la Clasa de tehnică şi artă fotografică a Centrului Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”.

SELECŢIE RIGUROASĂ Deşi cele peste 80 de lucrări au fost expuse în cel mai „fierbinte” loc din muzeu, sala „Alexandru Ciucurencu” de la etajul al III-lea, vernisajul propriu-zis, susţinut de gazda evenimentului, criticul de artă dr. Doina Păuleanu, a avut loc la parterul instituţiei. Cu acest prilej, cunoscutul artist-fotograf le-a înmânat tuturor expozanţilor - cursanţi şi absolvenţi din perioada 2001-2013 - diplome de participare. „Vă precizez că aceste diplome nu sunt diplome de absolvire, ci sunt de participare, în semn de recunoştinţă şi mulţumire din partea mea”, a spus profesorul Bebe Pitei, căruia elevii şi foştii elevi i-au imortalizat aproape fiecare mişcare. Festivitatea s-a încheiat cu un recital folk susţinut de Gigi Dumitrele.

„Expoziţia „Examen la fotografie” reprezintă o selecţie foarte serioasă a lucrărilor celor care au absolvit începând cu anul 2001 cursul meu de doi ani, dar şi ale celor din anul I care trec în anul al II-lea. I-am rugat pe autorii fotografiilor să aleagă nişte titluri bine ticluite, astfel încât să sublinieze esenţa fotografiei”, a precizat, la finalul vernisajului, profesorul Bebe Pitei.

FOTOGRAFI BUNI VS. FOTOGRAFI CU APARATE FOARTE SCUMPE Printre foştii elevi ai maestrului fotograf s-a aflat şi Laura Stroe, care a spriijnit evenimentul în calitate de preşedinte al Fundaţiei Culturale „Wild Art”. „L-am cunoscut pe profesorul Pitei în urmă cu aproximativ zece ani, când am venit la Şcoală Populară de Arte (n.r. actualul Centru Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”) să fac „Cine-fotografie”, aşa cum se numea cursul. Fiind absolventă de artă monumentală, doream să-mi completez, în acest fel, studiile”, a spus Laura Stroe. Tânăra artistă a continuat: „Am avut şansa să învăţ de la un om a cărui limbă maternă nu este limba română, ci fotografia. Bebe Pitei este un om dăruit unei idei, dăruit fotografiei, artei sale. La vremea aceea, nu a acceptat cu uşurinţă aparatul digital şi ne spunea deseori că fotografii sunt de două feluri: fotografi buni şi fotografi cu aparate foarte scumpe. Îmi pare bine să văd că astăzi, după atâţia ani, nu numai că a acceptat fotografia, ci şi-a învăţat elevii să o ridice la un rang superior. Totuşi, astăzi am ales să expun, ca invitat, o fotografie de acum zece ani, făcută pe film alb-negru, cu un aparat semiautomat”.

ALB-NEGRU, PENTRU MAXIMUM DE EFECT Deşi tema a fost la alegere, de la portret la peisaj, Bebe Pitei le-a recomandat expozanţilor fotografia alb-negru, deoarece „este mai expresivă, în comparaţie cu fotografiile color cu multă informaţie şi culori care uneori supără, distrag atenţia de la esenţa mesajului unei imagini”. Iar pentru că un profesor excepţional nu este doar cel care predă şi explică, ci şi cel care demonstrează şi te inspiră, Bebe Pitei a trecut la rândul său prin probele „Examenului la fotografie”, conferind un plus de prestanţă expoziţiei. Printre preferatele sale se numără o fotografie realizată la ora de balet a colegei sale, Mariana Băran, care reprezintă o fetiţă care plânge „cu lacrimi cât merele”. „Este o fotografie foarte reuşită, de ipostază, de moment, care nu mai poate fi repetată”, a subliniat Bebe Pitei.

Crez de viaţă

„Iubesc fotografia de mic, de copil. Am făcut-o din pasiune, însă, în ultima vreme, nu prea am avut timp să ies cu aparatul după mine. Când mă gândesc câte secvenţe aş fi putut prinde, câte scene... Acesta este ghinionul fotografului, care este un vânător de atitudine, de eveniment, de poziţie, de stare”, a precizat profesorul-fotograf Bebe Pitei.

Expoziţia este deschisă publicului, la Muzeul de Artă, până pe data de 19 iulie.