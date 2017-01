Versuri de Bob Dylan nepublicate, la licitaţie

O selecţie de versuri de Bob Dylan, ce nu au fost niciodată publicate, va fi scoasă la licitaţie, în această lună, la New York, a anunţat, miercuri, casa Christie\'s. Paginile cu aceste versuri, scrise cu creionul şi conţinând multe adnotări, datează de la mijlocul anilor ’60, una dintre cele mai prolifice perioade din cariera lui Bob Dylan. Licitaţia va avea loc la sediul casei Christie\'s din New York, pe 23 iunie. Paginile scoase la licitaţie conţin versiunile de început a cinci piese de pe albumele lansate de artist în 1965, ”Bringing It All Back Home” şi ”I Ain\'t Gonna Work on Maggie\'s Farm No More”. Schiţa piesei ”Maggie\'s Farm”, extrasă de pe cel din urmă, ar putea fi vândută cu 70.000 - 90.000 de dolari. Unele dintre aceste texte revizuite şi corectate sunt scrise de mână, altele sunt dactilografiate. Această selecţie de texte a aparţinut lui Albert Grossman, managerul lui Bob Dylan. Printre ele se află şi versiunile unora dintre cele mai cunoscute cântece ale lui Dylan, precum ”Subterranean Homesick Blues”, ”Queen Jane Approximately” şi ”Visions of Johanna”.

Selecţiile de versuri au prilejuit, în ultimele luni, stabilirea unor recorduri impresionante pe piaţa licitaţiilor. Versiunea originală, scrisă de mână, a piesei lui Bob Dylan ”The Times They Are A-Changin\'” s-a vândut cu 442.000 de dolari la o licitaţie organizată de casa Sotheby\'s în decembrie 2010, iar versurile piesei ”A Day in the Life”, compusă de John Lennon, au fost achiziţionate cu 1,2 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii organizate de aceeaşi casă, în urmă cu un an.