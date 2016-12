Versuri de Bob Dylan, obiect de studiu științific

Mai mulţi cercetători suedezi au introdus pe parcursul ultimelor două decenii mai multe versuri de Bob Dylan în titlurile unor articole ştiinţifice pe care le-au publicat, informează people.com. Acest concurs insolit a început atunci când doi cercetători de la prestigiosul Institut Karolinska din Stockholm au publicat o lucrare ştiinţifică despre flatulenţă, intitulată "Nitric Oxide and Inflammation: The Answer Is Blowing in the Wind". "Amândurora ne plăcea Bob Dylan şi ne-am gândit că acel titlu de cântec se potrivea foarte bine cu ideea pe care noi doream să o prezentăm în titlul lucrării noastre", a explicat profesorul Eddie Weitzberg pentru publicaţia The Local. "Concursul" insolit lansat de cercetătorii de la Institutul Karolinska a continuat şi a rămas neobservat de publicul larg până anul trecut, când un bibliotecar cu spirit de observaţie a remarcat un alt articol, publicat de alţi doi profesori de la aceeaşi instituţie, intitulat "Blood on the Tracks: A Simple Twist of Fate" - un titlu care descrie foarte puţin aspectele ştiinţifice prezentate în text, dar care include titlurile a două dintre cântecele lansate de Bob Dylan. Bibliotecarul l-a contactat pe Eddie Weitzberg pentru a-i semnala acea coincidenţă. Savantul suedez i-a explicat că a lansat "concursul" în colaborare cu partenerul lui iniţial, John Jundberg, ca o formă de amuzament, la care au aderat ulterior şi alţi cercetători scandinavi. Concursul constă în introducerea unui număr cât mai mare de versuri de Bob Dylan în articole ştiinţifice publicate înainte de pensionarea participanţilor. Câştigătorului îi este oferită o masă la un restaurant şi, cel mai probabil, "încă o ceaşcă de cafea" (referire la titlul unei alte piese de Bob Dylan - "One More Cup of Coffee"). Un alt participant este profesorul Kenneth Chien, care a publicat recent un articol intitulat "Tangled up in Blue: Molecular Cardiology in the Postmolecular Era". Cercetătorii suedezi spun însă că doresc să îşi păstreze şi profesionalismul: "Aici nu e vorba de lucrări ştiinţifice propriu-zise - am fi putut avea probleme din această cauză", a spus Eddie Weitzberg. "E vorba mai degrabă de articole pe care le-am scris prezentând lucrările ştiinţifice ale altor cercetători, de introducerile unor cărţi, de editoriale şi de alte texte de acest fel", a adăugat el. "Totuşi, aş prefera să devin celebru mai degrabă pentru cercetările mele ştiinţifice decât pentru citatele din Bob Dylan. Dar, da, îmi face plăcere acest concurs", a declarat, amuzat, savantul suedez. Bob Dylan este unul dintre cele mai influente personaje ale secolului al XX-lea, fiind un simbol al inovaţiei în muzică şi cultură, primul artist care a îmbinat muzica populară cu ambiţiile intelectuale.