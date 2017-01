Versuri scrise de Lennon, vândute pentru o sumă record

Hârtiile pe care John Lennon a scris versurile piesei “A Day in the Life” a legendarei trupe The Beatles au fost vândute la licitaţie în SUA cu 1,2 milioane milioane de dolari, sumă record, cu mult peste preţul estimat. Licitaţia organizată la New York de Casa Sotheby\'s a fost câştigată de un american care a dorit să nu îşi facă publică identitatea. Manuscrisul are două pagini, pe care John Lennon a făcut corecturi şi însemnări cu cerneală roşie. Până la licitaţie, versurile i-au aparţinut unei femei care se ocupa de organizarea turneelor The Beatles.

Piesa “A Day in the Life”, compusă de Lennon împreună cu Paul McCartney, a fost inclusă pe albumul trupei din 1967, intitulat “Sgt Pepper\'s Lonely Hearts Club” şi considerat revoluţionar pentru istoria muzicii. În topul celor mai bune 500 de melodii ale tuturor timpurilor, realizat de revista “Rolling Stone”, piesa “A Day in the Life” se află pe locul 26. Precendentul record de vânzare la licitaţie era deţinut de versurile melodiei “All You Need Is Love”, care s-au vândut în 2005 cu un milion de dolari.