Versuri scrise de mână de Tupac, la licitaţie online

Versuri scrise de mână de rapperul american Tupac, ce aparţin melodiei ”Chasin’ Moments”, estimate la 38.500 de dolari, au fost puse în vânzare pe un site de licitaţii, de unul dintre foştii angajaţi ai artistului, informează nme.com, citat de news.ro. Versurile, scrise de Tupac cu puţin timp înainte de moartea sa, în anul 1996, sunt scoase la licitaţie pe site-ul Moments In Time. Melodia a apărut în albumul postum ”Better Dayz”, în anul 2002. Fostul angajat al studioului artistului a păstrat versurile încă din anul 1996.

Pe site-ul Moments In Time au fost vândute recent mai multe obiecte ce i-au aparţinut lui Tupac, inclusiv o scrisoare de dragoste scrisă de mână în timpul şcolii de actorie, adresată unei colege. Scrisoarea a fost vândută cu 35.000 de dolari. Site-ul conţine şi alte obiecte ce i-au aparţinut lui Tupac, puse în vânzare pentru marcarea a două decenii de la moartea sa, pe 13 septembrie. Cel mai scump obiect scos la vânzare este o scrisoare pe care Tupac a scris-o în închisoare, despre acuzaţiile de hărţuire sexuală pentru care a fost condamnat la o perioadă de detenţie între 18 luni şi patru ani şi jumătate.Înainte de a fi eliberat pe cauţiune în octombrie 1995, în timp ce contesta condamnarea, Tupac a petrecut nouă luni în închisoarea Clinton Correctional din New York. În timp ce se afla în detenţie, Tupac a scris o scrisoare adresată editorului revistei ”Death Row Uncut”, Nina Bhadresher, prin care i-a transmis că îşi doreşte să înceapă un nou capitol în viaţa lui. Scrisoarea este scoasă la vânzare pentru 225.000 de dolari. La eliberarea sa, Tupac a lansat albumul ”The 7 Day Theory”, sub numele Makaveli, care a fost mult mai întunecat decât lucrările sale precedente.

Născut pe 16 iunie 1971, Tupac Amaru Shakur, cunoscut şi sub numele de 2Pac, Makaveli şi Pac, a fost un artist american renumit pentru muzica sa, stilul lui de rap. Artistul a fost inclus în Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din lume, peste 120 de milioane, 65 de milioane doar în America. Majoritatea cântecelor lui Tupac au ca subiect viaţa grea din ghetouri, rasism, problemele din societate şi, uneori, insulte adresate altor rapperi. Tupac este cunoscut pentru susţinerea egalităţii rasei şi egalității economice, precum şi pentru descrierea în detaliu a violenţei, abuzului de droguri şi conflictelor cu legea. Rapperul a fost împuşcat în Las Vegas, după ce a fost implicat într-o ceartă la un hotel, şi a murit şase zile mai târziu, la University Medical Center of Southern Nevada, pe 13 septembrie 1996, la vârsta de 25 de ani.