Veşmântul Sfintei Filofteia a ajuns la Constanţa

Peste 300 de credincioşi constănţeni s-au înghesuit, vineri, să atingă veşmântul Sfintei Filofteia. El a fost adus de Înaltpreasfinţitul (IPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Biserica „Sf. Muceniţa Filofteia“ din Constanţa, situată în Km 4, lângă Billa, unde va rămâne şi unde credincioşii vor putea să meargă să se roage ori de câte ori vor dori. Filofteia este ocrotitoarea copiilor şi se spune că a murit la vârsta de 12 ani, după ce a crescut fără mamă. Tatăl ei a ocărât-o mereu şi tot el este cel care i-a luat viaţa. Se spune că, în puţinii ani pe care i-a trăit, Filofteia a săvârşit numeroase minuni, de aceea este considerată sfântă. Veşmântul a fost donat de Mănăstirea Curtea de Argeş, acolo unde se află moaştele Sfintei Filofteia. „Prin bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Calinic al Argeşului, biserica aceasta a primit un veşmânt care a îmbrăcat moaştele Sfintei Filofteia, pentru că acest veşmânt s-a umplut de sfinţenia şi de darul rugăciunilor şi mijlocirilor Sfintei Filofteia”, a spus IPS Teodosie. „Lăcaşul este singurul din Constanţa ce poartă hramul Sfintei Filofteia. Credincioşii au primit cu bucurie darul făcut de Mănăstirea Curtea de Argeş”, a spus, la rândul său, părintele-paroh al Bisericii „Sfânta Muceniţă Filofteia”, preotul paroh Vasile-Ioan Tivadar. După ce veşmântul a fost pus în raclă, IPS Teodosie a oficiat Taina Sfântului Maslu, pentru care credincioşii au adus ulei şi pâine spre a fi sfinţite, potrivit tradiţiei bisericeşti. „Am venit să particip la slujba Sfântului Maslu. Am fost şi la Mănăstirea Curtea de Argeş când eram mică şi am văzut moaştele Muceniţei Filofteia. Acum că avem acest veşmânt sfânt aproape de casă, ne simţim norocoşi”, a spus o mamă a patru copii, Florentina. „Stau în zonă şi vin des la biserica asta. Vin şi mă rog pentru sănătatea familiei, pentru linişte. Acum că Sfânta Filofteia ocroteşte acest lăcaş, am să vin să mă rog mai des, poate rugăciunile mele ajung mai repede la Dumnezeu”, a mărturisit o bătrână care locuieşte în Km 5.