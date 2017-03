Veste bună pentru pacienții care necesită transplanturi!

Acordul cu Eurotransplant va fi prelungit, a anunțat ministrul Sănătății, Florian Bodog, după ce a avut o discuție cu președintele organizației. Demnitarul a spus că a avut discuții cu omologul său austriac, dar și cu șeful programului de transplant pulmonar de la clinica AKH. ”Am transmis o scrisoare oficială lui Meiser, președintele Eurotransplant, cu care am și discutat telefonic în cursul zilei de astăzi (23 martie) și am obținut promisiunea și acordul de a prelungi scrisoarea de intenție care expira la sfârșitul lui martie, deci acordul cu Eurotransplant va fi prelungit. Am luat legătura cu Ministerul Sănătății din Austria și am solicitat să aibă o intervenție politică, de data aceasta la clinica AKH, pentru pacienții români. Acest lucru a fost convenit cu premierul Grindeanu. Am luat legătura cu profesorul Klepetko de la AKH, care mi-a explicat că au o problemă de spațiu, de supraaglomerare cu pacienți și rămânem în contact pentru a găsi cea mai bună soluție pentru pacienții români”, a declarat Bodog. Oficialul susține că a primit raportul Agenției Naționale de Transplant în urma controlului făcut miercuri, 22 martie, la Spitalul ”Sfânta Maria”, precizând că a convenit cu specialistul Igor Tudorache, de la clinica din Hanovra, să vină să opereze în România. ”Echipa trimisă de ANT mi-a transmis un raport din care reiese că Spitalul ”Sfânta Maria“ din București îndeplinește condițiile de acreditare în vederea includerii în programul național de transplant de organe și țesuturi de origine umană, transplant pulmonar. Ministerul are datoria să se asigure, prin Agenția Națională de Transplant, dacă sunt sau nu sunt îndeplinite condițiile acreditării, iar ANT, sub semnătura celor trei evaluatori și a președintelui agenției, spune că sunt îndeplinite condițiile. Am vorbit personal cu doctorul Igor Tudorache, specialistul de la Hanovra, care și-a reafirmat disponibilitatea de a veni să opereze în România. Când va fi deschis orizontul de timp ține de echipa medicală de acolo”, a explicat Bodog. Demersurile vin după ce, la începutul săptămânii, ministrul Sănătății a anunțat că unitatea medicală AKH din Viena l-a informat că nu mai pot fi primiți pacienți români.

Pe de altă parte, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, a declarat că "România nu este pregătită pentru transplant pulmonar”. ”De asemenea, Spitalul "Sf. Maria" nu este pregătit să facă acest lucru, pentru că nu are echipe care să aibă o activitate la modul integrat, pentru că trebuie să integrăm prelevarea, trebuie să avem specialist cu experiență care să facă prelevarea, trebuie să avem pregătirea pacientului pentru transplant, trebuie să avem transplantul propriu-zis. De asemenea, în post-transplant avem nevoie de o îngrijire deosebită", a spus Barbu.