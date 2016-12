Veste bună pentru Simona Halep

Eugenie Bouchard, singura tenismenă care o putea detrona pe Simona Halep de pe locul doi WTA, a pierdut ieri seară în faţa Ekaterinei Makarova. Sharapova, Kvitova şi Bouchard au fost eliminate prematur, astfel că nu au putut profita de înfrângerea Simonei, nereușind astfel să o depășească pe româncă în clasament. Maria Sharapova (favorita numărul cinci) a părăsit US Open-ul în turul patru, jucătoarea din Rusia fiind învinsă în trei seturi de Caroline Wozniacki. Simona Halep, numărul doi mondial, a fost eliminată încă din turul trei de la US Open de jucătoarea croată Mirjana Lucic-Baroni, locul 121 WTA. Tot ieri seară, Serena Williams a trecut de Kaia Kanepi, Flavia Pennetta de Casey Dellacqua şi Victoria Azarenka de Aleksandra Krunic. Cu toate că fost eliminată devreme la US Open, Simona profită de rezultatle slabe ale contracandidatelor şi se califică în premieră la Turneul Campioanelor.