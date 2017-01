Veste excelentă pentru bolnavii cu hepatită C Ce le-a promis ministrul?

Bolnavii cu hepatită C din România, susținuți de organizațiile care-i reprezintă, erau hotărâți să-și strige strigătul de ajutor în fața Guvernului, pe 18 mai, sătui de promisiuni, de vorbe în vânt. Introducerea tratamentului salvator, ajuns și în țara noastră, este amânată de la o lună la alta, așa că oamenii s-au hotărât să-și ceară dreptul la viață în stradă. Între timp, reprezentanții bolnavilor au bătut la ușa ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu, care i-a și primit și le-a și dat vești excelente. Demnitarul și-a luat angajamentul că negocierile sunt pe ultima sută de metri, astfel încât de tratamentul inovator să beneficieze cât mai mulți pacienți români. Prima întâlnire a avut loc cu reprezentanții Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), prin președintele Marinela Debu. Promisiunile demnitarului i-au determinat pe bolnavi să amâne protestul pentru începutul lui iunie. ”Dorim astfel să dăm timp autorităţilor să încheie negocierile în vederea acordării tratamentului salvator unui număr cât mai mare de pacienţi şi să nu fim acuzaţi de obstrucţionarea acestora, aşa cum a sugerat ministrul în cadrul întâlnirii”, potrivit președintelui Debu.

ÎN IUNIE... Se speră la ca finele lui iunie, cel mai târziu, să înceapă tratamentul salvator pentru primii bolnavi de hepatită C din România. ”Până atunci, rugăm pacienţii/aparţinătorii sau medicii de orice specialitate, care cred în cauza noastră, să ne susţină în continuare pe toate căile şi, dacă va fi nevoie, să fie alături de noi în stradă, în iunie”, a declarat președintele APAH-RO, care a adăugat că cere autorităţilor să ia în calcul susţinerea integrală a tuturor analizelor necesare unui pacient cu hepatita cronică B sau C, dacă medicul le recomandă, indiferent dacă se află sau nu în tratament, măcar o dată pe an. ”Sunt mulţi pacienți care nu vin la monitorizările recomandate de medici pentru că nu au bani. Să nu uităm că, pe lângă costurile analizelor nespecifice, există pacienţi care parcurg distanţe considerabile pentru a ajunge la medicul curant”, completează Debu. Și reprezentanții Asociației Sano-Hep, organizație de utilitate publică, reprezentativă la nivel național pentru pacienții cu boli hepatice, s-au întâlnit vineri, 15 mai, cu ministrul Sănătății. Președintele Sano-Hep, Gheorghe Ionescu, a declarat, citat într-un comunicat, că ministrul a explicat faptul că sunt în desfășurare ultimele negocieri cu privire la definitivarea prețului tratamentului cu interferon free, cu scopul de a obține un cost per pacient cât mai redus, putând introduce în tratament un număr cât mai mare de pacienți.

BOLNAVII NOȘTRI, CONDAMNAȚI Recent, șeful Secţiei de Gastroenterologie şi Hepatologie - Institutul Clinic Fundeni, prof. dr. Liana Gheorghe, a declarat că România a rămas singura ţară europeană în care pacienţii cu hepatită C sunt trataţi cu anacronicul regim Peginterferon/Ribavirină. ”În ciuda regimurilor terapeutice inovatoare pentru hepatită C, cu eficiență de peste 80-90%, existente în momentul de faţă în Europa, accesul pacienţilor români la aceste terapii este blocat de peste 3 ani. În absenţa unei terapii eficiente, pacienţii cu hepatită C evoluează către forme avansate de boală, ciroză, complicaţiile acesteia şi cancer hepatic, crescând la cote inimaginabile costurile terapeutice în următoarele 1-2 decenii”, a spus profesorul.

În decembrie 2014, la cea de-a treia întâlnire organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Fundația “Prof. dr. Matei Balș” din București, care a avut loc la Institutul de Boli Infecțioase “Prof. dr. Matei Balș” - Academia Europeană de HIV/SIDA și de Boli Infecțioase, managerul prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel aducea mult-așteptata veste: din primăvara lui 2015, peste 7.000 de pacienți, în primă fază, vor fi beneficiarii tratamentelor care-i vor scăpa de virusul hepatitic C. Trebuie menționat că cei 7.000 de pacienți sunt din toată țara, inclusiv din Constanța, iar selecția a fost făcută de către medicii specialiști, în funcție de gravitatea fiecărui caz în parte.