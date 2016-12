Veste excelentă pentru Centrul de Transfuzii Sanguine Constanța!

De Ziua Mondială a Donatorului de Sânge (14 iunie), Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța a primit o veste excelentă: se află printre cele 10 centre de transfuzie sanguină din țară care vor fi renovate până la finalul lui 2016 de către Fundația Vodafone România și Asociația React. Este cea de a doua rundă de renovare a centrelor de transfuzie sanguină a programului „O șansă pentru viață”, valorea investițiilor fiind de 190.000 de euro. ”Fiecare dintre acestea va beneficia de renovare și dotare cu aparatură modernă în baza unei analize de nevoi realizate de organizatori în primele luni ale acestui an. Astfel, centrele județene din Arad, Alba Iulia, Brașov, Constanța și Călărași vor beneficia de renovarea circuitului donatorilor și dotare cu echipament de recoltare sanguină, iar centrele din Bistrița, Drobeta-Turnu Severin, Sf. Gheorghe, Slobozia și Tg. Mureș vor fi dotate cu aparatură și echipamente noi, performante, folosite în recoltarea și prelucrarea sângelui”, potrivit unui comunicat al fundației.

ANUAL, ÎN CELE 10 CENTRE PESTE 83.700 DE OAMENI DONEAZĂ

Sângele recoltat este analizat, prelucrat și transformat în preparate sanguine care ajung la pacienții din 80 de spitale din toată țara. Centrele de transfuzii județene sunt singurele unitați medicale abilitate să recolteze și să ofere sânge pentru sistemul medical. În fiecare an, peste 150.000 de pacienți sunt beneficiarii direcți ai sângelui furnizat. „Criteriile după care am selectat cele 10 centre, la fel ca și anul trecut, sunt unele transparente. Am ținut cont, pe de o parte, de numărul de donatori deserviți, și pe de altă parte de gradul de deteriorare, în special în ceea ce privește circuitul donatorului, sau de lipsa aparaturii medicale moderne. Prin renovarea noilor centre vrem să ne reîntărim angajamentul de a susține donatorii de sânge și personalul medical în activitatea pe care o desfășoară, salvatoare de vieţi omeneşti”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România, citată în comunicat. Valoarea totală a sumei investite de fundație în renovarea centrelor de transfuzie sanguină ajunge, astfel, la 538.530 de euro. Cele opt centre renovate în 2015 recoltează sânge de la o treime din donatorii din România și deservesc 291 de spitale. „Donarea de sânge este gestul prin care fiecare dintre noi, atâta timp cât avem o stare bună de sănătate, putem să salvăm vieți”, a declarat Anca Ștefan, președintele Asociației React. „O şansă pentru viaţă” este cel mai amplu program naţional de donare de sânge derulat până în prezent în România. Precizăm că, la Constanța, conducerea CRTS a atras atenția de nenumărate ori că unitatea sanitară are nevoie de lucrări de reabilitare.

De Ziua Donatorului de Sânge, echipa CRTS Constanţa a mulțumit „miilor de donatori de sânge care ajută să-şi îndeplinească misiunea de a asigura pacienţilor tratamentul transfuzional!“.

Organizația Mondială a Sănătății arată că doar 62 de țări reușesc să își asigure integral resursele de sânge necesare din donații voluntare

(neplătite) de sânge, iar 34 țări încă depind în proporție covârșitoare de donările plătite sau cele intrafamiliale. ”În România, populația este încă prea puțin informată asupra necesității de a dona. În general, există prea puține informații privind cantitatea de sânge necesară la o operație, cantitatea de sânge solicitată de fiecare spital și cantitatea recoltată în fiecare zi. Ne confruntăm în prezent cu o lipsă acută de sânge în spitale, ceea ce periclitează în bună măsură viața pacienților critici! De aceea considerăm că reluarea apelurilor pentru donarea de sânge trebuie să facă parte dintre prioritățile profesioniștilor din sănătate”, potrivit reprezentanților medicilor de familie din România.

