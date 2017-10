VESTE ȘOC! De joi, deținuții pot ieși mai ușor din închisoare

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că de joi intră în vigoare măsura legislativă ce va acorda deținuţilor 12 zile la fiecare 60 de zile executate în condiţii necorespunzătoare şi că tot joi vor fi eliberate şi primele persoane încarcerate. „Dacă un deținut a stat 60 de zile în penitenciare în condiții necorespunzătoare, atunci se consideră că a executat 60 de zile plus șase plus șase, adică 72 zile“, a explicat Toader, precizând că decizia se va aplica din 19 octombrie. Ministrul a adăugat că membrii comisiilor din penitenciare sunt pregătiți și au făcut calculele. „Mâine vor intra în libertate primii deținuți”, a afirmat ministrul Justiției. Tudorel Toader a scris pe pagina sa de socializare că „prioritară devine foia de parcurs pentru îndeplinirea cerințelor Hotărârii-pilot, pronunțată de CEDO, referitoare la condițiile din penitenciare“. „Comisiile din penitenciare sunt pregătite să pună în aplicare prevederile Legii nr. 169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 571 din 18 iulie 2017. Prevederile art. 55^1 reglementează „Compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare“. Potrivit alin. (1), "La calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată“, mai scrie pe Facebook ministrul Justiţiei.

CONDAMNAȚII LA ÎNCHISOARE, MONITORIZAȚI PRIN BRĂȚARA ELECTRONICĂ?

În plan legislativ, ministrul Justiţiei a afirmat că intenţionează să facă posibile modificări ale proiectului de lege referitor la graţierea unor pedepse. Toader a afirmat că printre măsurile avute în vedere pentru rezolvarea problemelor din penitenciare se află şi supravegherea prin brăţara electronică, după un model aplicat în Georgia. El a avertizat că, dacă va adopta o lege privind introducerea supravegherii prin brăţări electronice, legiuitorul va trebui să indice şi sursa de finanţare, altfel riscăm ca respectiva lege să fie neconstituțională.