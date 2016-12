Vești bune de la meteo. Vezi cât cresc temperaturile

S-a zis cu vremea urâtă, cel puțin deocamdată. Temperaturile încep să crească ușor începând din acest weekend în Dobrogea, anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Luni, 11 ianuarie, nici nu vom simți că este iarnă, deoarece maxima zilei va ajunge până la 14 grade Celsius și soarele ne va surâde pe cer. Vreme foarte bună de plimbare va fi și în weekend. Sâmbătă, 9 ianuarie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 5 și 8 grade C, iar minimele între - 2 și 3 grade C. Duminică, 10 ianuarie, cerul va fi variabil, însă este posibil să plouă. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 10 grade C, iar cele minime între 1 și 5 grade C.