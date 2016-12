Veşti bune dinspre CSU Neptun Constanţa

Retrogradată la finele sezonului trecut în Divizia A, formaţia feminină de handbal CSU Neptun Constanţa are motive să privească cu încredere spre viitor. În noul campionat, echipa de la malul mării va avea ca obiectiv clar promovarea pe prima scenă, urmând ca din 2013-2014 să se lupte deja pentru un loc de cupă europeană. Un proiect ambiţios al conducerii, primii paşi fiind deja făcuţi în acest sens. S-a reuşit în mare parte păstrarea celor mai importante jucătoare, lotul cu care va fi abordată liga secundă urmând să fie cu adevărat unul ce nu ar trebui să întâmpine nicio problemă în atingerea obiectivului. Oana Cîrstea a plecat la Corona Braşov, Laura Roiban şi Simina Neag s-au întors la Universitatea Reşiţa, de unde erau împrumutate, Andreea Dincu îşi doreşte să evolueze în străinătate, iar lui Ilke Sen nu i s-a propus prelungirea contractului. De asemenea, Alexandra Iovănescu are o propunere de la o formaţie din Liga Naţională şi momentan nu s-a decis dacă va continua la Constanţa sau nu. A rămas însă cea mai constantă jucătoare din sezonul trecut, Alla Sheiko, ca şi conaţionala acesteia, Yana Sitenko. În plus, au revenit după împrumuturi Andreea Vasiliu (20 de ani, inter stânga) şi Adina Zlăvog (19 ani, pivot), ambele de la CSS Slobozia, Roxana Bratu (19 ani, de la HCM Buzău, extremă stânga), dar şi Georgiana Ciuică şi Andreea Dorcu, ambele de la CSS 1 Constanţa, care şi-au terminat junioratul.

“BOMBĂ“ PE BANCA TEHNICĂ. Adevărata lovitură ar putea fi oferită de noua conducere tehnică. Ion Crăciun este favorit să preia banca tehnică după ce contractul cu Florentin Pera a fost întrerupt pe cale amiabilă. După ce a fost secundul lui Radu Voina la naţionala feminină şi apoi a refuzat chiar Oltchimul(!), Ion Crăciun pare tentat de o revenire la echipa cu care a reuşit cea mai importantă clasare din istoria clubului în ultimii 27 de ani, locul 3 în Liga Naţională în 2010. „S-au purtat discuţii şi principala condiţie pusă este legată de stabilitatea financiară a echipei. S-au primit asigurări de la CJC şi UMC că echipa va primi sprijinul necesar. Obiectivul este promovarea, iar în anul următor clasarea pe un loc de cupe europene. Se doreşte formarea unei noi echipe puternice. A fost un moment greu, dar handbalul feminin constănţean are o tradiţie îndelungată şi trebuie să revină pe prima scenă“, a declarat directorul executiv Paul Alexe. „M-aş bucura să lucrez în Constanţa, dar doresc stabilitate financiară pentru că altfel este greu să faci performanţă. Sunt discuţii, vom vedea ce se întâmplă“, s-a rezumat să declare antrenorul Ion Crăciun. Echipa se va reuni duminică, la ora 12.00, la Hotel Flora, iar primul antrenament va fi efectuat luni dimineaţă, probabil de la ora 7.30, pe plajă.