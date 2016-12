Veşti bune pentru FC Farul

SE JOACĂ LA BREAZA. După câteva zile de suspans, FC Farul şi-a asigurat, ieri, programarea pentru meciul cu Tricolorul Breaza, care va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a 31-a a Ligii a II-a. Conducerea grupării de pe litoral a făcut eforturi financiare şi a reuşit să achite primele rate din datoria către Paşcovici, Şchiopu, Ion Barbu, Rastovac şi Rusmir. „Cu siguranţă, meciul de la Breaza se joacă. Am plătit o parte din datorii şi am ajuns la un acord cu cei cinci jucători privind reeşalonarea datoriilor. Cât de cât s-au mai limpezit apele şi vom face tot posibilul pentru a termina sezonul. Dacă am reuşi să rezolvăm şi problema cu apa, ar fi mult mai bine. Până la finalul sezonului vom încerca să ajungem la zi cu toate plăţile, iar după încheierea campionatului îi vom vinde pe Măţel şi Cosmin Matei”, a declarat patronul constănţenilor, Giani Nedelcu. „Am încasat prima rată, 3.000 de euro, iar săptămâna viitoare urmează să mai iau 3.000 de euro”, a confirmat Paşcovici. Evitarea neprogramării este decisivă pentru gruparea de pe litoral, care, în caz contrar, ar fi retrogradată în Liga a III-a, fără drept de promovare timp de un sezon, întrucât mai are la activ o neprogramare, la întâlnirea cu CSM Rm. Sărat, din etapa a 30-a a Ligii a II-a. „Cel mai important lucru este să încheiem acest sezon şi cred că am făcut tot ceea ce s-a putut până acum. Din vară aşteptăm să vină alături de noi şi alţi oameni din Constanţa”, a adăugat Nedelcu. Oficialii constănţeni nu au respins categoric varianta ca şi o altă echipă să primească acceptul de a juca în sezonul viitor pe stadionul “Farul”, decizia finală urmând să aparţină suporterilor. „Vom organiza o întâlnire cu suporterii şi vom vedea dacă ei sunt de acord ca şi o altă echipă să joace pe acest stadion”, a explicat patronul grupării de pe litoral.

FĂRĂ MĂŢEL. După trei zile de vacanţă, jucătorii Farului vor reveni în această după-amiază la antrenamente, excepţie făcând Alexandru Măţel, aflat la echipa naţională de tineret a României pentru două meciuri amicale. De altfel, căpitanul constănţenilor va rata jocul de la Breaza, deoarece va evolua, sâmbătă, pentru “tricolorii mici”, în faţa Belarusului, la Minsk. În schimb, în formaţia de pe litoral vor reveni Buzea, care a scăpat de cele trei etape de suspendare dictate în urma cartonaşului roşu încasat în meciul cu Dunărea Galaţi, şi Ninu, refăcut după accidentarea suferită la glezna piciorului drept.