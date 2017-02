Vești bune pentru pacienți! Îi vizează și pe cei cu hepatită C!

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a venit cu o serie de vești bune pentru pacienți. În primul rând, el a anunțat că lista de medicamente compensate va fi actualizată în perioada 6 - 10 februarie. Oficialul a spus că în această săptămână intră în vigoare o Hotărâre de Guvern prin care se actualizează lista medicamentelor compensate, așa cum s-a promis în planul de guvernare. ”În același timp, pe lista afecțiunilor de tip hepatită C se introduc cele cu F2, F3. Practic, crește adresabilitatea pacientului la medicamentele pentru hepatite”, a spus ministrul. Precizăm că, până acum, pacienții cu hepatită C beneficiau de tratamentele interferon free, vindecabile 100%, doar dacă erau în faza F4, adică ultima fază a bolii. Ceilalți trebuiau să aștepte evoluția bolii (!?) pentru a beneficia de tratamentul salvator. Era o așteptare chinuitoare și inumană, au spus atunci pacienții, dar și mulți medici. Pe de altă parte, ministrul a anunțat că, odată cu eliminarea comisiilor de specialitate, au fost suplimentate și fondurile, în condițiile în care se așteaptă la creșterea prescripției în următoarele luni pe medicamente oncologice și nu numai. Totodată, Bodog a afirmat că MS are în vedere modificări la contractele cu medicii de familie, ale centrelor de permanență, dar și la contractele cu spitalele.

Precizăm că specialiștii Comisiilor parlamentare de buget-finanțe au adoptat, duminică, bugetul alocat în 2017 Ministerului Sănătății (MS) și pe cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), fără să admită amendamente. Ministrul Bodog a declarat, citat de Agerpres, că toate amendamentele depuse au fost ”de mult bun simț, care vin în sprijinul sistemului sanitar”. ”Absolut toate amendamentele care au fost depuse sunt amendamente cu foarte mult bun simț și amendamente care vin în sprijinul sistemului sanitar, indiferent de formațiunea politică ce le-a depus, și Ministerul Sănătății le va avea în vedere. Nu prioritizăm prin buget aceste obiective de investiții, însă în MS există o comisie care va analiza în funcție de criterii și va găsi cea mai bună cale de a finanța. Și interesul nostru este și cred că al tuturor celor din această sală este ca pacienții noștri să aibă parte de îngrijire cât mai bună și condiții cât mai bune în spitale”, a spus demnitarul. Potrivit reprezentantului MS, toate construcțiile de spitale se vor face din fonduri europene sau de la Banca Mondială. Bugetul Ministerului Sănătății este în sumă de 7.871.466.000 lei. De asemenea, a fost adoptat și bugetul CNAS pentru anul 2017, care are o creștere de 10% față de anul trecut, fiind de 28,8 miliarde lei.