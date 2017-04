Vești bune pentru pacienții cu hepatită C

Vești bune pentru pacienții diagnosticați cu virusul hepatitic C! Ministerul Sănătății (MS) va crește, în perioada următoare, accesul pacienților la tratament fără interferon (interferon free - care are rată de vindecare de 100%), a anunțat deputatul social-democrat Tamara Ciofu. Aceasta a făcut o interpelare ministrului Sănătății, Florian Bodog, pe tema programelor împotriva hepatitei de tip C, iar oficialii din Sănătate au confirmat extinderea tratamentelor către o serie de pacienți. ”Ministerul Sănătății m-a informat că va crește numărul pacienților eligibili pentru includerea în tratamentul hepatitei cronice cu virus C. Astfel, în acest an vor beneficia de acest tratament 10.000 de persoane de la gradul de fibroză F3 și F4, ciroză compensată, până la cei cu fibroză de gradul F2 asociată cu manifestări extrahepatice de tip autoimun determinate de infecția cu virus C, precum și pacienții cu fibroză F2 care implică evoluția bolii hepatice la care poate fi sau a fost efectuat tratament curativ, fără semne de recurență”, a declarat Tamara Ciofu, potrivit unui comunicat de presă remis Agerpres. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat pe site-ul instituției proiectul de ordin privind criteriile de eligibilitate, monitorizarea și indicatorii de rezultat pentru tratamentul cu medicamente cu acțiune antivirală directă ce a fost aprobat prin Ordinul președintelui CNAS nr. 158/13.03.2017. Personalul medical este inclus în programul de tratament fără interferon, indiferent de gradul fibrozei în vederea protecției pacienților, întrucât cadrele sanitare pot transmite infecția bolnavilor pe care îi îngrijesc.