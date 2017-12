Vești bune pentru românii din Marea Britanie

Șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și premierul britanic Theresa May au anunțat în cadrul unei conferințe de presă că Marea Britanie şi UE au ajuns la o înţelegere privind negocierile pentru Brexit, și că discuţiile pot trece în etapa următoare. Textul înţelegerii vizează trei probleme cheie în negocieri: drepturile cetăţenilor UE, graniţa cu Irlanda şi nota de plată a Marii Britanii. "Cetăţenii UE din Marea Britanie vor continua să trăiască la fel ca înainte de Brexit", a confirmat Theresa May. Peste 230.000 de români lucrează în Marea Britanie, ocupând locul al treilea ca naţionalitate, după polonezi (916.000) şi irlandezi (322.000). Premierul britanic a explicat că acordul garantează drepturile a peste trei milioane de cetăţeni UE care trăiesc în Marea Britanie consacrate în legislaţie şi aplicate de instanţe, adăugând faptul că înțelegerea include şi prevederi financiare corecte pentru contribuabilul britanic şi, de asemenea, prevede o soluţie flexibilă în cazul graniţei cu Irlanda, prezervând integritatea constituţională şi economică a Regatului Unit. "Acordul pe care l-am încheiat va garanta drepturile a peste trei milioane de cetăţeni europeni care locuiesc în Marea Britanie şi a aproximativ un milion de cetăţeni britanici care trăiesc în UE. Drepturile cetăţenilor europeni care locuiesc în Marea Britanie vor fi prevăzute în legislaţia britanică şi vor fi puse în aplicare de instanţe britanice. Cetăţenii vor putea să trăiască la fel ca înainte de Brexit. Am spus foarte clar la Florenţa că suntem o ţară care îşi onorează obligaţiile. În urma unor discuţii dificile, am ajuns acum la un acord care este corect pentru contribuabilul britanic; asta înseamnă că vom putea să investim mai mult în priorităţile din ţară, precum şcolile, locuinţele şi sistemul naţional de sănătate. În Irlanda de Nord, vom garanta că nu va exista o frontieră dură şi vom respecta Acordul de la Belfast. În acest mod, vom continua să conservăm integritatea constituţională şi economică a Marii Britanii. Pentru a sublinia importanţa acestor principii, le voi prezenta astăzi abordarea noastră cetăţenilor din Irlanda de Nord", a declarat Theresa May. "Aş dori să-i mulţumesc premierului britanic pentru hotărârea acesteia. Am înregistrat progresul de care aveam nevoie. Doamna May m-a asigurat că noul text are sprijinul guvernului britanic. Acordul este desigur un compromis, este rezultatul unor discuţii lungi şi intense. Fiecare parte a arătat adaptabilitate şi dorinţă de compromis", a spus Juncker.

Până în octombrie 2018

Negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat că acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană trebuie să fie finalizat până în luna octombrie a anului 2018. "Va trebui să avem versiunea finală a acordului de retragere a Marii Britanii până în octombrie 2018, în mai puţin de un an. Nu am ajuns niciodată la discuţia privind sumele şi nu am de gând să încep astăzi. Ceea ce este mai important este că toate cele 28 de ţări din UE şi-au asumat angajamente clare, iar acestea sunt respectate. Marea Britanie va onora toate angajamentele asumate în timpul aderării sale la UE", a spus Barnier. Și Comisia Europeană a dat comunicat clar în privința acordului: "Comisia este mulţumită că s-au realizat progrese suficiente în fiecare dintre cele trei domenii prioritare: drepturile cetăţenilor, dialogul privind frontiera Irlanda/Irlanda de Nord şi acordul financiar, aşa cum a fost prevăzut în deciziile Consiliului European din 29 aprilie 2017. Negociatorul Comisiei a dat asigurări că alegerile de viaţă ale cetăţenilor UE care trăiesc în Marea Britanie vor fi protejate. Drepturile cetăţenilor europeni care trăiesc în Marea Britanie şi ale cetăţenilor Marii Britanii în UE27 vor rămâne aceleaşi după ce Marea Britanie va părăsi UE. Comisia s-a asigurat, de asemenea, că orice procedură administrativă va fi ieftină şi simplă pentru cetăţenii UE din Marea Britanie. În ceea ce priveşte acordul financiar, Marea Britanie a acceptat că angajamentele luate de către cele 28 de state membre vor fi onorate de UE28, inclusiv de Marea Britanie. În ceea ce priveşte graniţa dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, Marea Britanie recunoaşte situaţia unică din Irlanda şi şi-a asumat angajamente semnificative pentru a evita o frontieră dură".

În plus, vicepremierul şi ministrul de Externe al Irlandei, Simon Coveney, a declarat vineri că guvernul său este mulţumit de asigurările pe care le-a obţinut cu privire la evitarea unei frontiere dure între Irlanda şi Irlanda de Nord. "Avem un deznodământ bun, a fost o negociere dificilă, sper că ambele părţi sunt mulţumite cu ce au obţinut. Noi am obţinut astăzi ceva important - avem o garanţie fermă că, în niciun caz, nu vom vedea reapariţia unei frontiere dure. Nu există niciun scenariu care să ducă la noi puncte de control la frontieră. Irlanda susţine trecerea negocierilor de Brexit către faza a doua, acum că am primit asigurări pentru toţi cei aflaţi pe insula Irlandei. Acordul protejează pe deplin procesul de pace şi economia Irlandei. Înţelegerea stabileşte nişte termeni în ceea ce priveşte condiţiile care trebuie îndeplinite, deci este evident că Irlanda are un interes enorm în negocierile din faza a doua. Înseamnă că orice acord încheiat trebuie să fie mai bun decât poziţia iniţială, altfel nu vom fi de acord", a afirmat Coveney.