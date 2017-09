Vești noi de la meteorologi pentru următoarele zile, la mare!

Meteorologii au vești noi pentru următoarele 3 zile, la mare. Astfel, prima zi a săptămânii aduce vreme călduroasă, dar cu risc de precipitații și descărcări electrice. Astfel, luni, 24 iulie, temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 26 și 34 de grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade C. Atât marți, 25 iulie, cât și miercuri, 26 iulie, nu sunt anunțate modificări termice semnificative. În ambele zile, maximele nu vor depăși 34 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 18 și 22 de grade C; sunt anunțate și ploi.