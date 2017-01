Vești proaste de la meteo

Nu scăpăm de vremea mohorâtă de toamnă, parcă desprinsă din poeziile lui Bacovia. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) spun că, în Dobrogea, începutul săptămânii vine cu vreme închisă și frig, fără pic de soare. Luni, 17 octombrie, cerul va fi înnorat. Maximele se vor încadra între 8 și 11 grade Celsius, iar minimele între 3 și 7 grade C. De marți, 18 octombrie, se încălzește treptat, însă va fi în continuare răcoare. Maxima va urca până la 12 grade C. Miercuri, 19 octombrie, vremea va fi întunecată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade C, iar cele minime între 7 și 11 grade C. Totodată, cei de la ANM au emis o informare meteo de ninsori la munte și intensificări ale vântului, valabilă până luni la ora 9.00. Dacă în Carpaţii Orientali va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă, iar precipitaţii predominant sub formă de ninsoare vor fi şi în Carpaţii Meridionali, vântul va avea intensificări temporare, îndeosebi în regiunile sudice, cu viteze ce vor depăşi la rafală 40 - 50 km/h, iar pe crestele montane 60 km/h, viscolind ninsoarea. În restul teritoriului va ploua, iar trecător, în Subcarpaţii Moldovei şi în estul Transilvaniei se vor semnala precipitaţii mixte. Cantităţile de apă vor depăşi local 10 - 15 l/mp, iar în nord-vest, centru şi est, izolat, 20 - 25 l/mp.