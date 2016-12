Vești proaste de la meteo. Vezi cum va fi vremea!

Vremea va fi în continuare rece în Dobrogea. Mai mult, revin ploile, sau cel puțin așa anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, 24 septembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 21 de grade C, iar cele minime între 10 şi 15 grade C. Duminică, 25 septembrie, ploile se vor întoarce, iar maxima va ajunge la 19 grade C. Luni, 26 septembrie, va ploua în continuare. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 19 grade C, iar minimele între 9 și 13 grade C.