Vești proaste de la meteorologi, dar nu pentru mult timp!

Vești proaste de la meteorologi pentru următoarele zile, la Constanța. Astfel, vineri, 7 aprilie, se anunță vreme mohorâtă, cu ploi și temperaturi scăzute. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 12 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 3 și 6 grade C. Sâmbătă, 8 aprilie, mercurul din termometru va mai crește puțin la Constanța, astfel că temperaturile maxime vor ajunge la 14 grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 3 și 7 grade C. Și în această zi sunt anunțate ploi, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Duminică, vremea va continua să se ”îndrepte” la malul Mării Negre, potrivit meteorologilor. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 13 și 16 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 7 grade C. Nu sunt anunțate precipitații, iar soarele își va face apariția printre nori.

În zona montană vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zăpadă, mai ales la altitudini de peste 1.500 m, iar vântul va avea intensificări cu viteze de peste 70...80 km/h, viscolind și spulberând zăpada, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură.