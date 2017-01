Vești proaste despre copiii spitalizați cu sindrom hemolitic uremic!

Starea de sănătate a doi dintre cei trei copii internaţi la Spitalul "Marie Curie" din București cu sindrom hemolitic uremic (SHU), declanșat de una dintre tulpinile E. Coli, s-a înrăutăţit, potrivit şefului Secţiei de Nefrologie, dr. Mihaela Bălgrădean.

”Doi dintre ei sunt în terapie intensivă. Unul este cu complicaţii neurologice, cu convulsii, care convulsii nu pot fi stăpânite de o medicaţie anticonvulsivantă obişnuită, şi are nevoie de supraveghere în secţia de terapie intensivă, iar cel de-al doilea este copilul care iniţial a fost cu anemie severă, după care a făcut complicaţii foarte grave pe partea renală, în sensul că a intrat în insuficienţă renală pe o nefropatie rapid-progresivă care a fost urmată de edeme şi de complicaţii pulmonare. Deci şi el este în terapie intensivă. Cel de-al treilea, de fapt primul venit de la Craiova, este cu evoluţie bună, e încă cu dializă peritoneală, dar probabil în următoarele zile vom renunţa la această procedură. El este net ameliorat”, a declarat dr. Mihaela Bălgrădean. Ea a adăugat că starea de sănătate a copiilor se poate schimba la orice oră. ”În cazul fiecărui copil diagnosticat cu SHU există riscul evoluţiei nefavorabile şi al decesului. Adică se ştie că boala asta are încă mortalitate până în 10% în întreaga lume”, a precizat dr. Bălgrădean. Direcţia de Sănătate Publică din Dolj a declanşat, pe 29 septembrie, o anchetă epidemiologică în urma apariţiei a două cazuri de copii, un băiat şi o fetiţă, diagnosticaţi cu SHU. Cei doi copii din Dolj cu SHU care au fost internaţi la Spitalul "Marie Curie" din Capitală provin din familii diferite. La începutul acestui an, au fost înregistrate în România, cu precădere în județul Argeș, 24 de cazuri de afecțiuni digestive grave la copii, dintre care 19 copii au dezvoltat sindrom hemolitic uremic. Trei copii au murit în urma SHU.

