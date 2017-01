Vestmoldtransgaz va transporta gazele prin conducta Iași - Ungheni

Compania de stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova va asigura serviciul de transport al gazelor naturale prin intermediul gazoductului Iași - Ungheni. Ieri, compania a primit licenţa, valabilă pentru 25 de ani. "Vestmoldtransgaz va presta, în baza licenței primite, serviciul de transport al gazelor naturale prin intermediul gazoductului Iași - Ungheni pe care îl gestionează", potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din Republica Moldova. Gazele vor fi livrate prin conducta Iași - Ungheni de compania OMV Petrom, din grupul austriac de petrol și gaze OMV, care a încheiat în decembrie anul trecut un contract pe un an cu compania Energocom din Republica Moldova. Construcția gazoductului Iași - Ungheni, cu o lungime de 44 kilometri, a fost finalizată în august 2014 și a presupus o investiție de 26 milioane de euro. Un al doilea tronson, cu o lungime de aproximativ 100 de kilometri, până la Chişinău, va fi construit în următorii ani. Conducta are o capacitate anuală de transport de 1,5 - 2 miliarde de metri cubi de gaze naturale, suficient pentru a acoperi necesarul de consum al țării vecine, de aproximativ 1,2 miliarde de metri cubi pe an.