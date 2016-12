Veteranii de la The Rolling Stones se vor retrage după un turneu mondial de doi ani

Legendara trupă rock The Rolling Stones va efectua, în 2011 şi 2012, ultimul turneu mondial al carierei începute acum aproape 50 de ani, care va include concerte organizate, în majoritate, pe stadioane. Mick Jagger şi colegii săi, ale căror vârste vor însuma 268 de ani la startul turneului, au convenit că a sosit timpul să se pensioneze, însă nu oricum, ci după o serie de concerte memorabilă ca durată şi număr de spectatori. Negocierile pentru turneu sunt purtate cu promoterii de la Live Nation. The Rolling Stones, una dintre cele mai populare şi influente trupe din istoria muzicii, a fost fondată în 1962, în Marea Britanie. A vândut peste 200 de milioane de discuri şi a susţinut mii de concerte în toată lumea, printre care şi unul în România, în 2007, pe fostul stadion Naţional, în faţa de peste 50.000 de spectatori.

Pânsă renunţe de tot la activitate, Mick Jagger va colabora cu Regizorul Martin Scorsese la un serial rock \'n\' roll pentru postul de televiziune HBO, care se va intitula „History of Music”. Proiectul va prezenta povestea a doi prieteni şi a celor 40 de ani petrecuţi de aceştia în industria muzicii, din epoca R&B până la contemporanul hip-hop. Proiectul datează din 2008 şi, potrivit unor surse, acesta trebuia să fie produs de Jagged Films. La proiect trebuia să mai colaboreze William Monahan, scenaristul filmului „Departed / Cârtiţa” de Martin Scorsese. Însă între timp Martin Scorsese şi Mick Jagger au realizat împreună documentarul „Shine a Light”, care a prezentat două concerte ale trupei The Rolling Stones susţinute în 2006 la New York. În documentar au mai apărut vedete precum fostul preşedinte american Bill Clinton, Jack White şi Christina Aguilera.