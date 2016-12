Veteranii muzicii revin cu noi albume

Grupul britanic Deep Purple va lansa un nou album de studio, intitulat ”Now What?!”, pe 26 aprilie. Acest material de studio, al 19-lea din cariera legendarei trupe britanice, va fi lansat deopotrivă pe internet şi în magazine. Albumul ”Now What?!” conţine 12 piese, iar una dintre acestea reprezintă un tribut adus actorului Vincent Price, un star al filmelor horror. Precedentul album de studio lansat de trupa Deep Purple se intitulează ”Rapture of the Deep” şi a apărut pe piaţă în anul 2005.

Trupa Deep Purple, fondată sub numele de Roundabout în anul 1968, a fost una dintre trupele de marcă ale stilului heavy metal din anii \'70 şi este cunoscută mai ales pentru hiturile ”Smoke on the Water” şi ”Child in Time”. Alături de Led Zeppelin şi Black Sabbath, cei de la Deep Purple sunt consideraţi unii dintre pionierii heavy metal-ului şi hard rock-ului. Trupa a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume. Trecând prin numeroase schimbări de componenţă, în prezent, trupa este formată din Ian Gillan - voce, Steve Morse - chitară, Roger Glover - bas şi Ian Paice - baterie, alături de Don Airey - claviaturi.

Şi cântăreţul britanic Rod Stewart va lansa primul său album cu piese noi, după o pauză de 20 de ani. Noul său material discografic se intitulează ”Time” şi va fi lansat pe 6 mai. Rod Stewart a compus versurile pentru 11 dintre cele 12 piese incluse pe acest disc. Artistul în vârstă de 68 de ani a avut succes în ultimii ani cu albume care includeau coveruri ale unor piese celebre, precum materialele discografice din seria ”The Great American Songbook”. Piesele pentru noul album au fost compuse de artistul britanic după turneul de promovare a autobiografiei sale, intitulată ”Rod”, lansată pe piaţă în 2011. ”Cumva, procesul de retrăire a vieţii mele, atunci când am scris cartea, m-a reconectat cu mine însumi şi asta a fost tot. Dintr-o dată, mi-au venit în minte multe idei pentru a compune versurile unor cântece. Următorul lucru pe care îl ştiu e că aveam deja un cântec, intitulat ”It\'s Over”, o piesă despre divorţ şi despărţire”, a declarat starul britanic.

În vârstă de 68 de ani, Rod Stewart a devenit cunoscut graţie colaborării sale din anii ’60 şi ’70 cu grupurile The Jeff Beck Group şi Faces. În 1969 a decis să îşi lanseze o carieră solo şi a devenit celebru cu o serie de hituri precum ”Do You Think I\'m Sexy?” sau ”Maggie May”. Este unul dintre cei mai bine plătiţi artişti din lume, iar albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Turneul susţinut de veteranul muzicii britanice în 2007 l-a plasat pe acesta pe locul al şaptelea în topul celor mai profitabile serii de concerte ale anului respectiv, cu încasări de 49 de milioane de dolari.