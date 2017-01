Veterinarii continuă să retragă tone de alimente alterate! Au fost incinerate!

12:48:42 / 17 Martie 2016

De ce?

Citim tot felul de stiri cu privire la confiscarea de alimente alterate, fara sa se precizeze numele firmelor care pun in vanzare aceste produse neconforme. De ce nu trebuie sa cunoastem numele acestora, ca sa nu putem evita achizitionarea lor? De ce trebuie sa se intample imbolnaviri in masa ca sa aflam de cine trebuie sa ne ferim. Cei care au confiscat alimentele stiu precis de unde, nu ca in cazul Bradet, cand s-a vehiculat numele acestuia pe baza unor presupuneri si acum trebuie sa-l scoata vinovat. Daca autoritatile sunt interesate de protejarea populatiei trebuie sa faca publice aceste nume.